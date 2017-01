Er det sikkert at rejse i løbet af et udbrud? Hvad er WHOs rejsetips?

Under et udbrud, der gennemgår den offentlige sundhed situationen regelmæssigt og anbefaler enhver rejse eller handelsrestriktioner, hvis det er nødvendigt, og kan underrette de nationale myndigheder til at gennemføre det. Som i øjeblikket er at revidere sine anbefalinger til rejser og forventer at udsende vejledning i de kommende dage.

Mens rejsende altid skal være på vagt med hensyn til deres sundhed og dem omkring dem, er risikoen for infektion for rejsende er meget lav, da person til person smitte skyldes direkte kontakt med kropsvæsker eller sekreter fra en inficeret patient.

Er det sikkert at rejse med personer, der har ebola?

Som med enhver sygdom eller sygdom, er det altid muligt, at en person, der har været udsat for Ebola virus kan vælge at rejse. Hvis den enkelte ikke har udviklet symptomer (se FAQ # 4), kan de ikke sende EVD til dem omkring dem. Hvis den enkelte har symptomer, bør de ved det første tegn, de utilpashed straks søge lægehjælp. Dette kan kræve enten underrette flyvebesætningen eller skib besætning eller ved ankomsten til en destination, Søger øjeblikkelig lægehjælp. Rejsende, der viser de første symptomer på EVD skal isoleres for at forhindre yderligere transmission. Selvom risikoen for kolleger rejsende i en sådan situation er meget lav, kontaktopsporing anbefales under disse omstændigheder.

Er det sikkert at rejse til Vestafrika på forretningsrejse eller for at besøge familie og venner?

Risikoen for en turist eller forretningsmand / kvinde at blive smittet med ebola-virus under et besøg i de ramte områder og udvikle sygdommen efter hjemkomsten er ekstremt lavt, selv om besøget omfattede rejse til de lokale områder, hvorfra der er blevet rapporteret primære sager. Overførsel kræver direkte kontakt med blod, sekreter, organer eller andre kropsvæsker inficeret levende eller døde personer eller dyr, som alle er usandsynligt eksponeringer for den gennemsnitlige rejsende. Under alle omstændigheder er turister rådes til at undgå alle sådanne kontakter.

Hvis du besøger familie eller venner i de berørte områder, at risikoen er ligeledes lav, medmindre du har direkte fysisk kontakt med en person, der er syg eller som er død. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt at anmelde offentlige sundhedsmyndigheder og engagere sig i kontaktopsporing. Kontaktopsporing bruges til at bekræfte, at du ikke har været udsat for EVD og for at forhindre yderligere spredning af sygdommen gennem overvågning.

WHOs generelle rejsetips

Rejsende bør undgå al kontakt med inficerede patienter.

Sundhedsarbejdere rejser til de berørte områder, bør nøje følge WHO-anbefalede infektionskontrol vejledning.

Enhver, der har opholdt sig i områder, hvor sager blev for nylig rapporteret, bør være opmærksomme på symptomer på infektion og søge læge ved det første tegn på sygdom.

Klinikere omsorgsfulde for rejsende, der vender tilbage fra de ramte områder med kompatible symptomer rådes til at overveje muligheden af ​​Ebola-virus-sygdom.

Kilde: WHO